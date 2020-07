EXCLU. Loïc Nottet aussi participera à la tournée de Danse avec les stars...

L'émission Danse avec les stars n'est pas encore terminée que déjà, les dates de la tournée ont été annoncées. En exclusivité, MYTF1 vous révèle les dates auxquelles participera Loïc Nottet.

Loïc Nottet est l'un des candidats emblématiques de cette sixième saison de Danse avec les stars. Par sa maîtrise, son énergie, sa sensibilité, il livre, semaine après semaine une prestation meilleure que la précédente. Si le chanteur n'a jusqu'alors pas confirmé sa participation à la grande tournée Danse avec les stars qui débutera le 6 janvier au Dôme de Marseille, MYTF1 vous livre en exclusivité les deux dates auxquelles Loïc Nottet participera. Ainsi, vous retrouverez le chanteur le 23 janvier 2016 au Zénith de Paris et le 4 février 2016 au Forest National de Bruxelles. Loïc Nottet l'a annoncé lors d'une interview accordée à MYTF1NEWS : "Après Danse avec les stars, je me replonge à fond dans la musique pour que mon album soit fini à temps". Mais ce n'est pas tout ! Le grand vainqueur de Danse avec les stars sera également présent à Montpellier le jeudi 25 février à 20h30 au Park Suites Arena et le samedi 27 février à la Halle Tony Garnier de Lyon.

Glamour, précision, émotion... rien ne sera laissé au hasard !

Sur une mise en scène de Chris Marques, le public retrouvera les stars emblématiques des précédentes saisons et les danseurs professionnels de l'émission dans une nouvelle série de shows toujours plus impressionnants. Et cette année encore, spectateurs et jurés joueront un rôle capital. En effet, chaque couple se produira sur la piste avant de recevoir les notes du jury. Puis, aux termes des deux heures de spectacle, la salle votera pour élire son couple favori.



En attendant de venir applaudir Loïc Nottet sur scène à Paris et à Bruxelles, retrouvez-le aux côtés de sa partenaire de danse Denitsa Ikonomova dans Danse avec les stars le vendredi soir à 20h55 sur TF1 et en replay sur MYTF1.