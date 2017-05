Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

C’est ce vendredi 19 mai que La Vie sait, le nouveau disque très attendu de Priscilla Betti sort enfin. Avant cette date marquée d’une pierre blanche, MYTF1 a un cadeau très spécial pour tous les fans de la chanteuse qui s'est distinguée en atteignant la finale de Danse avec les stars 6. MYTF1 vous propose en effet de découvrir en exclusivité et en avant-première ce disque qui marque le grand retour de cette artiste, dix ans après son dernier disque Casse comme du verre !



Découverte par le grand public alors qu’elle n’avait que 11 ans, Priscilla Betti a bien grandi depuis ses premiers succès. Elle revient ainsi avec un disque mature, mêlant belles et touchantes ballades et chansons aux rythmes plus entraînants. Un "album aux rythmiques très marquées, semé de guitares agiles et de chœurs soyeux", précise ainsi Capitol Music France, sa maison de disques.

Un bel hommage

Si certains titres sont "enjoués et souriants", d’autres laissent place à une certaine "gravité", notamment Le Cœur au Sud écrit par Marc Hekic. Une chanson dans laquelle la jolie Sudiste rend hommage à la ville de Nice, touchée le 14 juillet dernier par un dramatique attentat. "Je n’ai pas eu à changer un seul mot, il a su dire ma vision de ma ville natale. Cette chanson apporte de la douceur et fait du bien", affirme ainsi la chanteuse. Cette dernière fait également, dans ce disque, deux jolis clins d’œil à son passé en revisitant Regarde-moi, son tube sorti en 2002, ainsi que What a feeling, la chanson incontournable de Flashdance, la comédie musicale dans laquelle elle a joué. Un spectacle adapté du film éponyme sorti en 1983

De nouvelles collaborations

Pour La Vie sait, un album évoquant aussi bien l’amour que "la confiance inébranlable en l’avenir", le "désir de s’envoler ailleurs" ou encore "le désir de repartir du bon pied", Priscilla Betti a collaboré avec de nombreux artistes de talent. Pour ces dix nouvelles chansons, elle a ainsi travaillé avec Sophie Tapie (The Voice 2), deux membres du groupe Mutine (Silvio et Manon), Alma qui a représenté les couleurs de la France à l’Eurovision 2017, Marvin Dupré, le talent actuellement en lice dans The Voice 6, ou encore Slimane, le grand gagnant de The Voice 5 !

