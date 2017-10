Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Ses premières blessures

Les premières sont plutôt psychologiques car Danse avec les stars ne demande pas seulement une implication corporelle. Il faut du « cardio mental » et cela est aussi important que le cardio physique ! Les blessures physiques sont présentent dans le corps entier avec les courbatures. Lors du dernier prime, j’ai dansé sur une rumba pieds nus et dès que quelque chose est loupé, cela fait terriblement mal. Ça ne s’est pas vu, mais j’avais une dizaine de pansements aux pieds !

Sa complicité avec son partenaire Christian Millette

C’est difficile de la définir. On se connaît depuis un mois et demi et pourtant, j’ai l’impression de le connaître depuis toujours ! Je lui fais pleinement confiance, je n’ai aucun sentiment de gêne avec lui. On ne se cache rien de notre état d’esprit et cela permet d’être vraiment en osmose. On a le même humour, on rigole tout le temps… Nous sommes vraiment deux gamins ensemble ! Ma rencontre avec Christian, c’est mon plus beau cadeau de Danse avec les stars.

Le meilleur conseil de son danseur

Avant, Christian manquait de confiance en lui, il était timide. Il est donc le mieux placé pour me dire quel travail j’ai à faire sur moi-même à ce niveau.



Les appréciations des juges lors du dernier prime

Je pensais que la progression se ressentirait plus dans les notes… On a toujours envie d’avoir le meilleur résultat possible ! Mais les remarques des juges sont justes et ils m’ont donné de bons conseils.

Le juge dont elle a le plus « peur »

Tous ! (Rires) Mais Nicolas Archambault me fait peur car il lit facilement au travers du regard et c’est très déstabilisant.

La surprise de son mari, Bertand Lacherie, lors de sa dernière prestation

C’était une bouffée d’amour ! Je sais qu’il n’est pas à l’aise devant les caméras. Et me dire qu’il est arrivé seul sur le parquet, en direct, c’est une belle preuve d’amour. J’étais aussi très fière de savoir que nos enfants nous avaient vus. On leur a transmis un beau message.

Le soutien de ses enfants

Ils sont trop contents ! Ils me demandent tout le temps des nouvelles, ils veulent passer aux répétitions… Et ils adorent Christian !

Une danse sur laquelle elle voudrait danser

Il y en a tellement ! J’aimerais me dévoiler sur une valse, c’est une danse sublime. Mais en même temps, j’adorerais faire quelque chose de totalement nouveau, comme un quickstep, avec une mise en scène totalement décalée. J’aimerais me transformer chaque semaine !

Son rituel avant de se produire sur scène

Je me retrouve seule avec Christian, j’ai besoin d’un petit câlin réconfortant !

Sa plus grosse crainte

Danse avec les stars, ça me fait faire autant de rêves que de cauchemars ! J’ai peur du trou noir, de la chute…

Son pire ennemi de l’aventure

Mon stress ! Je ne veux plus revivre le stress du premier prime car c’était paralysant. Lorsque je suis venue sur le parquet de Danse avec les stars, j’avais l’impression de n’avoir jamais fait de télé avant !

Son challenge personnel

Progresser toutes les semaines et surprendre. J’ai vraiment envie de faire ressortir ce côté séductrice qui est en moi, savoir jouer de ma féminité et devenir une femme sur le parquet.





