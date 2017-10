Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Les premières courbatures

"Elles sont bien existantes ! Je me découvre de nouveaux muscles chaque jour !"

La relation avec votre partenaire, Jordan Mouillerac

"Ça se passe très bien, on est très complices. Il est pédagogue, bienveillant, généreux… Il essaie toujours de me mettre en lumière !"

Lâcher prise

"Ca vient petit à petit. J’ai fait cette émission pour justement, lâcher prise, car je n’ai pas l’habitude de le faire. Cette aventure va beaucoup m’aider pour ça"

Les plus grosses difficultés rencontrées

"Elles sont partout ! Je ne suis plus du tout souple, je me sens lourde. C’est difficile pour moi d’utiliser mon corps comme je le voudrais. En plus, on danse dans une salle avec pleins de miroirs et voir son corps qui a évolué comme ça, ce n’est pas évident. C’est le bonheur de l’après grossesse. On est heureux, on a eu un bel événement mais le corps a trinqué !"

Les kilos perdus

"J’ai déjà perdu 6 kilos en un mois, du jamais vu chez moi. Le régime Danse avec les stars est très efficace !"

Premières sensations lors du premier prime

"Moi, la petite Hapsatou je suis là, c’est génial ! C’est vivre un rêve éveillé. La mise en scène est géniale, on se sent un peu comme une princesse. C’est surréaliste"

Voir son compagnon danser

"J’ai trouvé Vincent splendide et hyper touchant. J’étais très émue, c’est magique de pouvoir assister à ça."

La réaction de Vincent Cerutti lors de votre première danse

"J’ai regardé les images en boucle. J’ai vu Vincent comme je ne l’avais jamais vu. C’était super."

Vivre une expérience en couple

"Ca nous renforce et nous rapproche énormément !"

Les premières notes et appréciations du jury

"J’étais flattée car j’ai eu de bonnes notes. Jean-Marc Généreux a été un peu dur, mais il m’a donné de bons conseils pour m’améliorer. "

L'âme de compétitrice

"Compétitrice dans le sens où j’essaie de faire ce dont je ne me pensais pas capable. On est dans une compétition, c’est la réalité. Moi je me dis que c’est une compétition avec moi-même. Je pense que nous sommes tous gagnants."

Les appréhensions pour le prochain prime

"Je danse pour mon papa, c’est une énorme appréhension. Il va falloir que dans ma danse, j’arrive aussi bien à donner de la douceur, qu’à représenter tout l’amour que j’ai pour mon père. Je me mets une pression folle. J’épuise totalement mon danseur, on s’entraîne jusqu’à l’épuisement mais c’est génial !"

L'objectif principal

"Vivre à 300% et ne pas me concentrer sur les "on dit"."

Hapsatou Sy va danser pour son papa samedi soir, découvrez les premières images des répétitions :