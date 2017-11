Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sa complicité avec son partenaire, Anthony Colette

"On s’entend super bien ! On s’adore, on a une grosse différence d’âge (Joy à 33 ans, Anthony 22 ans) mais je la ressens de moins en moins. On se parle beaucoup, je ne veux pas qu’il y ait de tabous entre nous. On s’embrouille un peu de temps en temps mais c’est normal, on passe la journée ensemble ! Après, on discute et puis tout va mieux !"





Un secret à nous révéler sur Anthony ?

"Il a un gros coup de cœur pour Tatiana Silva ! Il me dit toujours qu’elle est belle. D’ailleurs, il est ravi d’être en switch avec elle cette semaine."





Son plus gros fou rire de Danse avec les stars

"C’est tout récent ! Lorsque j’étais en répétitions avec Anthony, il m’a montré une vidéo de lui en train de regarder les danseuses du Moulin Rouge lors du prime. Je suis partie en fou rire. Vraiment, je pense avoir ri pendant au moins 30 minutes !"





Son côté sexy

"Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt un garçon manqué. Je ne me maquille pas, je ne mets pratiquement pas de talons… Le seul moment où je peux montrer ce côté-là que j’ai en moi, et que j’assume, c’est sur scène. Et j’adore !"





Son plus gros complexe

"Je déteste mes jambes ! C’est un gros challenge de les montrer toutes les semaines !"



Son trio avec Nicolas Archambault et Anthony Colette lors de la "soirée des juges"

"J’étais assez impressionnée car c’est un grand danseur, qu’il est beau grand et fort ! J’avais la pression. C’est un juge et j’avais envie de bien faire, qu’il soit fier de moi. Ce n’était pas évident au début car j’ai pris mes habitudes avec Anthony depuis 1 mois et demi. Mais ça a très bien fonctionné entre nous 3 !"





La prestation dont elle est la plus fière jusqu’à présent

"J’ai adoré celle de la semaine dernière sur un foxtrot avec Nicolas et Anthony. Même si c’était loin d’être parfait, le tableau était très joli et j’ai trouvé qu’on était bien tous les trois, c’était cool !"



Ses blessures

"La première semaine, j’ai eu des courbatures comme tout le monde (rires) ! Pendant les répétitions du 3ème prime, je me suis fait une contracture musculaire car le contemporain c’est très physique mais tout va très bien aujourd’hui !"





Son nouveau partenaire, Christian Millette, pour la semaine du Switch

"Le premier jour, c’était comme un renouveau. Je suis revenue 1 mois et demi en arrière ! La première heure est un peu difficile car il faut se réadapter, mais ensuite ça va mieux. Christian m’aide beaucoup, il m’apprend plein de choses grâce à son expérience. C’est un amour ! Je suis très contente de faire équipe avec lui."





Une chanson sur laquelle elle aimerait danser

"Dirty Diana de Michael Jackson !"





Ses atouts de comédienne

"C’est un gros avantage. J’ai une grande imagination et j’adore me raconter des histoires, m’inventer un personnage lors des prestations, même si au fond je reste moi-même !"





Sa plus grosse crainte

"J’ai peur de tomber dans les escaliers car je suis tellement maladroite ! D’ailleurs, les marches m’attendent samedi…"





Son ennemi de l’aventure

"Le stress ! Je n’ai jamais passé un prime sans avoir un trac monumental. Je pensais qu’en continuant l’aventure ça allait s’estomper, mais pas du tout !"





Son rituel avant de monter sur scène

"On se retrouve avec Anthony juste avant. On se parle beaucoup, on se tient la main. On se donne de l’énergie, ça m’aide énormément."





Son challenge personnel

"Avant l’émission je me suis dit "Va au moins jusqu’à la moitié et profite !" Jusqu’à maintenant, j’ai rempli ma mission car je m’éclate !"





Samedi soir, Joy Esther se retrouve dans les bras de Christian Millette. Comment se passe les répétitions ?