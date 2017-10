Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le prime de Danse avec les stars sera exceptionnel et devrait être chargé en émotion. Et pour cause : le thème de la soirée est "personal story". Ce soir, les stars vont danser sur une musique qui évoquera un moment fort de leur vie, un ou des êtres chers. Joy Esther, que les téléspectateurs connaissent sous le nom de Chloé Varenko dans la série Nos Chers Voisins s'apprête à changer de registre. La semaine dernière, la comédienne avait surpris le jury et les téléspectateurs en dansant sur une rumba, danse sensuelle par excellence.

Dans quelques heures, la jeune femme tombera les masques et livrera au jury une prestation qui risque d'être émouvante. C'est sur un chacha que Joy Esther et Anthony Colette feront danser le public. Ils n'auront que 3 minutes pour convaincre qu'ils méritent de continuer l'aventure. Alors, en coulisses, les deux amis qui ne cessent de s'afficher sur leurs réseaux sociaux respectifs, se donnent à 200%.

Joy Esther l'affirme, elle n'angoisse pas pour ce soir. "J'adore le tableau que l'on fait ce soir, je suis dans un bon mood", déclare-t-elle à la caméra. Un avis partagé par son danseur, qui fait des émules sur les réseaux sociaux. Le beau gosse a avoué être stressé, mais pas trop. "Disons que c'est du bon stress, ça donne envie d'envoyer, il faut qu'on prenne du plaisir". Pourvu que ce virage à 180° plaise au jury !





