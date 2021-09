EXCLU. Lenni-Kim : "La danse est devenue une passion grâce à l’émission !"

Du haut de ses 16 ans, Lenni-Kim est le plus jeune de l’aventure Danse avec les stars cette année. Pour MYTF1, le jeune homme se confie sur son aventure et sa partenaire de danse, Marie Denigot.

Sa complicité avec sa partenaire Marie Denigot

"Sans Marie, l'aventure ne serait pas la même. On a une très belle complicité et ça fonctionne très bien en répétitions, elle me pousse à persévérer. Je suis vraiment ravi d'avoir fait sa connaissance, on a beaucoup de points en commun. Par exemple, son frère est né le même jour que moi !"

Un secret à nous révéler sur Marie ?

"Marie ne mange pas de fruits et légumes, comme moi ! On mange des potages ou des compotes…"



Des blessures depuis le début de Danse avec les stars ?

"Je n’ai pas été blessé jusque-là, je touche du bois ! J’ai eu des courbatures comme tout le monde mais ça va."

Son rituel avant de monter sur scène

"Avant de danser, on répète la chorégraphie et on se fait un gros câlin !"



Sa plus grosse crainte

"Ne pas être à la hauteur. Je ne veux pas décevoir Marie ou le public. Dans la vie, je suis quelqu'un de très perfectionniste."



Le juge dont il a le plus "peur"

"Chris Marques ! C’est le plus sévère, mais j’essaie de travailler tout ce qu’il me dit d’améliorer."

Être dans le top du classement

"Je suis très content des résultats, ça me fait chaud au cœur de savoir que le jury apprécie ce qu’on fait. J'ai aussi de très bons retours sur les réseaux sociaux. On a eu trois dix samedi dernier, je suis super content mais j‘ai envie de faire mieux la semaine prochaine !"



La prestation dont il est le plus fier

"Je suis fier de ce que Marie et moi faisons chaque semaine. Mais j’ai vraiment aimé notre rumba de la semaine dernière."



Ses talents de danseur

"Je ne sais pas si je suis un danseur mais j’aime beaucoup la danse (Rires). La danse est devenue une passion grâce à l'émission. Les danses sportives c'est tout nouveau pour moi car je danse plutôt le hip-hop. Mais je n'ai jamais pris de cours !"

Une chanson sur laquelle il aimerait danser

"Don’t stop !" (Lenni-Kim)

Son jeune âge

"C’est une compétition avec des adultes du coup c’est stressant car je dois être à la hauteur. Mais je m’amuse beaucoup et je pense avoir grandi depuis le début de l'aventure !"



L'éloignement avec sa famille

"Ma mère est avec moi à Paris, mais je m'ennuie beaucoup de mon père et de ma grand-mère. Elle est venue me surprendre la semaine dernière, j'étais très heureux."

Ses "nouveaux" muscles

"A force de porter Marie tout le temps, la lever dans les airs et contracter mes muscles tout le temps, Je crois qu’il y a quand même une amélioration ! (Rires)"

Son challenge personnel

"M’amuser et profiter !"







Séquence émotion. La semaine dernière, Lenni-Kim a fondu en larmes lors des répétitions...