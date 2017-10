Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, la danse de nos apprentis danseurs doit refléter leur vraie personnalité et les pousser dans leurs retranchements. Lenni-Kim, le benjamin de cette saison 8 aborde cette nouvelle étape avec beaucoup d'appréhension...

Ce soir, l'heure de la personal story a sonné ! Ce soir, les 10 couples de Danse avec les stars ont pour mission d'émouvoir non seulement les quatre membres du jury, qui vont noter chaque prestation, mais aussi le public qui va devoir sauver les couples de danseur. Car à l'issue de cette nouvelle soirée, une star et son danseur seront éliminés de la compétition. Toute la semaine, les danseurs ont planché sur une nouvelle chorégraphie qu'ils vont défendre dans quelques heures. Parmi eux, Lenni-Kim.

Le Québécois, qui fait équipe avec Marie Denigot s'apprête à livrer une prestation très personnelle sur la piste de danse. Alors forcément, à quelques heures de fouler le parquet de Danse avec les stars la tension monte. "C'est très stressant. On veut faire de notre mieux. En plus, c'est la personal story cette semaine", a-t-il confié en exclusivité aux caméras de TF1. Ce soir, l'interprète de Don't stop va devoir prouver qu'il a confiance en lui s'il veut être crédible sur scène. "Vous allez voir ce que représente la chanson pour moi. Mais avant ça, il faut que je prouve à tout le monde que j'ai confiance en moi. J'ai plus confiance en moi qu'avant", conclut-il en regardant sa partenaire de danse, Marie Denigot. Regardez !

Rendez-vous ce soir à 21h00 pour suivre en direct Danse avec les stars sur TF1 !