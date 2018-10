Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est Lio qui a été éliminée de la compétition lors de ce quatrième prime de Danse avec les stars. Malgré une belle prestation très attendue sur son tube “Banana Split” et une troisième place au classement, cela n’aura pas suffi à la sauver face à Héloïse Martin. Quelques minutes seulement après son élimination, la chanteuse se confie au micro de Karine Ferri pour une interview exclusive à découvrir sur MYTF1.

Le moment que Lio n’oubliera pas ? “C’est Christian que je garde en tête ! Ce n’est pas une danse en particulier, c’est toutes les danses qu’il m’a appris à danser. Danser avec Christian, c’était comme réapprendre à vivre,” a-t-elle confié à l'animatrice. “C’est décevant de voir qu’elle est aussi haut dans le classement et qu’elle n’est pas soutenue,” confie lui son partenaire. Alors le public a-t-il négligé Lio en pensant que ses bonnes notes au classement ne la mettaient d’office pas en danger ? On ne le saura jamais vraiment. Mais la bonne nouvelle c’est que Lio et Christian Millette comptent bien continuer à entretenir leurs liens d’amitié en dehors de l’aventure. Ils ont même déjà un dîner de prévu mercredi !

En route pour le prime n°5

Ils sont désormais six à poursuivre l’aventure. Samedi prochain, pour le prime spécial “Halloween”, <strong>Iris Mittenaere </strong>va tout tenter pour préserver sa première place au classement. Heloïse Martin espère elle, remonter dans les faveurs du jury et Jeanfi Janssens compte bien prouver encore, qu’il n’a volé sa place à personne ! Quant à Pamela Anderson, sera-t-elle de nouveau sur pied pour danser ? Pour le savoir, suivez les répétitions de nos candidats tout au long de la semaine sur MYTF1.

En attendant, (re)découvrez le Quickstep de Lio et Christian Millette sur le tube “Banana Split” :