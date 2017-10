Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, le couperet est tombé. C'est Vincent Cerutti qui a été éliminé à l'issu du deuxième prime de Danse avec les stars. Un départ douloureux pour le petit ami d'Hapsatou Sy et partenaire de danse de Katrina Patchett. Il faut dire que l'animateur télé, à l'origine de la #TeamCrabe s'était donné les moyens de réussir. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les clichés et vidéos du jeune homme et de sa danseuse pendant les répétitions. Malgré son départ, l'apprenti danseur garde un souvenir fabuleux de ces deux semaines d'aventure. En exclusivité pour MYTF1, le chéri d'Hapsatou Sy livre ses réactions à chaud. Vaincu, il aurait aimé aller plus loin dans le jeu. "Je savais que je n'airai pas en demi-finale ou encore en finale, mais partir si tôt... On n'était pas prêts nous", déclare-t-il. Et d'ajouter, "c'est le jeu, et on est bon joueur. Mais maintenant, j'ai encore envie de danser, on fait comment ?"

Vincent Cerutti est revenu sur la relation qu'il entretient avec sa danseuse, Katrina Patchett. Là encore, il ne tarit pas d'éloges à son sujet. "Ce que je retiens de Katrina ? Eh bien... Katrina, Katrina, Katrina et Katrina. Je retiens beaucoup de danse, de dépassement de soi, d'émotion, de plaisir, de t-shirt trempé... d'espérance, de bienveillance. Je trouve qu'on s'est bien entendus très rapidement". Et de conclure, "je ne retiens que du positif. Vivre l'expérience de l'intérieur est quelque chose de fabuleux, je ne regrette rien".

La question que tout le monde se pose est de savoir ce que fera Vincent Cerutti les semaines à venir. A cela, le père de famille a déjà la réponse ! "Je vais penser à Katrina et puis je vais regarder les prestations d'Hapsatou et je vais faire la nounou, voilà (rires)". Connaissant l'humour à toute épreuve de l'ancien présentateur du show musical de TF1, ce dernier ne manquera pas de faire des apparitions surprises pendant les répétitions... Pas vrai, Vincent ?