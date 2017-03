Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Allez-vous réussir à découvrir qui se cache derrière cette photo ? Il faut dire que de dos, l'illusion est parfaite ! Car non, ce n'est pas la chanteuse Alizée qui se cache sur ce cliché, mais bien sa fille, Annily. A 12 ans, la jeune fille ressemble, du moins de dos, trait pour trait à sa maman. Même coupe de cheveux, même démarche, même style vestimentaire... La petite est la copie conforme de sa mère. C'est sur son compte Twitter que la femme de Grégoire Lyonnet a posté ce cliché troublant. Avec ses cheveux noirs et vêtue d'un blouson en cuir, d'un jean foncé et d'une paire de basket, la ressemblance est bluffante, mais une différence notable fait la différence... La taille : "Moi ? Non ma fille #tropgrande #mygirl #love", a-t-elle écrit en guise de légende.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la chanteuse sont nombreux à être tombés dans le panneau. "Mais non, j'ai cru que c'était toi, c'est fou ce que ta bichette te ressemble", "trop drôle ta fille est ton portrait craché de dos", "je me suis fait avoir alors ! Bravo belle ressemblance", "trop marrant, je ne m'y attendais pas", écrivent-ils en-dessous du cliché. Aujourd'hui âgée de 12 ans, la petite Annily n'a pas fini de grandir... et de ressembler à sa maman. Prochaine étape pour Alizée, un selfie en bonne et due forme avec sa fille.