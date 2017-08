Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La star de Danse avec les stars, c'est elle. En six saisons du concours de danse de TF1, Fauve Hautot, avec l'aide de sa crinière rouge, est devenue le visage du programme. La danse ? C'est toute sa vie. "Si on me retire la danse, je me sens vide. C'est un moyen de m'exprimer. C'est la danse qui m'a permis de ne pas vriller", confiait-elle il y a quelques mois. Comme un Benjamin Millepied ou Julien Derouault, elle a commencé la danse très tôt. Depuis, elle ne peut plus s‘en passer…

Mais il y a quelques mois, la jolie rousse a été contrainte de faire une pause. En effet, elle s’est blessée à la clavicule. La jeune femme de 31 ans avait alors partagé une photo de son épaule sur Instagram. Et sa clavicule présentait des points de suture...

Aujourd'hui, Fauve Hautot va beaucoup mieux. En effet, elle a même repris le chemin des studios de danse puisqu’elle vient de poster une vidéo sur le réseau social. Sur la séquence, on la voit enchaîner un pas de danse. En légende, elle a simplement écrit : "Paris / New-York @reebokfr Merci @dancerzack." La vidéo a suscité de vives réactions sur la toile : "Vous dansez vraiment bien @fauvehautot !," "Magnifique danseuse", "Attention à ton épaule. Et bon courage pour le tournage". Fauve Hautot est enfin revenue sur le devant de la scène !