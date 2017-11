Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi 20 novembre, TF1 diffusait un nouveau prime de Danse avec les stars. L’occasion pour les téléspectateurs de découvrir les coulisses et le top 5 des perles de la semaine dernière. Fauve Hautot a d’ailleurs laissé échapper quelques confidences…

A l’issue du prime spécial « Family Choice » durant lequel Sinclair et Denitsa Ikonomova ont été éliminés, les téléspectateurs ont découvert le top 5 des perles de la semaine dernière. Au programme, lapsus, fous rires mais aussi confidences. Souvenez-vous, lors du prime « Switch », Sinclair et sa partenaire d’un soir Hajiba Fahmy avaient proposé une rumba sur le titre « Sublime & Silence » de Julien Doré. Un choix de chanson très apprécié par l’un des juges , Fauve Hautot, qui n’a pas caché son admiration pour le chanteur. La collègue de Chris Marques et Jean-Marc Généreux a visiblement été emballée par la prestation de Sinclair : « Tu aimes sa musique ou le mec ? », a ainsi demandé Nicolas Archambault. « Les deux », a finalement répondu Fauve Hautot.

Et la danseuse professionnelle a eu la chance de le croiser lors de la cérémonie des NRJ Music Awards organisée à Cannes. Les deux célébrités se sont ainsi croisées en coulisses : « Il est venu me parler, il est choupinou, en fait il est sexy », a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas la première fois qu’un duo de DALS danse sur une chanson de Julien Doré. Durant la septième saison, Artus et Marie Denigot avaient été bercés par « Les Limites » sur un quickstep. En 2014, Katrina Patchett avait coaché l’acteur espagnol Miguel Angel Muñoz pour un foxtrot avec le titre « Paris-Seychelles ».

Découvrez le foxtrot de Katrina Patchett et Miguel Angel Muñoz !