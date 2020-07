Fauve Hautot : ses conseils sportifs pour garder la ligne !

La nouvelle jurée de Danse avec les stars nous a confié ses astuces pour rester mince ! Comment perdre ses kilos en trop ? Comment conserver sa taille de guêpe ? Découvrez ses conseils sportifs !

Aller courir !



C'est le premier pas pour avoir un corps de rêve comme Fauve Hautot : aller courir. Pourtant, ce n'est pas ce que la danseuse professionnelle préférait au départ. Elle nous a avoué : "Pour le coup avant je détestais ça, je ne cours pas depuis longtemps en fait ça doit faire un an, un an et demi. Je me suis mise à courir parce que j'avais un problème de genou. Du coup j'ai commencé par du 20 minutes, après je me suis dis d'essayer 25 minutes et etc". Et pour elle, ça a été comme une véritable révélation, la jeune femme est devenue addict ! "C'est parce que je suis une compétitrice dans l'âme et donc je me mets des challenges" a-t-elle expliqué avant de détailler : "C'est-à-dire que je me lève le matin et je me dis là par exemple : 'Aujourd'hui je cours 25 minutes, demain je fais 35 minutes et je ne lâche pas avant d'avoir fait 35 minutes'. Et si j'ai du mal à courir 35 minutes, c'est pas grave je ralentis le tapis et je me mets de la montée mais je ferai du sport durant 35 minutes. Après quand je rentre je suis contente, fière de moi et je me fais un bon petit déjeuner !". Une routine sportive bien établie donc, qui commence de bon matin pour se mettre en forme et bien débuter sa journée. Mais comment faire lorsque le marathon, ce n'est pas franchement notre truc ?



Comment se remettre au sport ?



Si vous n'avez pas pratiqué une activité physique depuis longtemps, voire jamais, cela peut parfois être compliqué de s'y mettre. Mais là aussi, Fauve Hautot a la solution : y aller à son rythme. "Je pense qu'il faut se faire des toutes petites sessions pour ne pas se dégoûter du sport" a-t-elle indiqué, conseillant donc de faire de l'exercice durant 20 minutes au début avant de petit à petit arriver à une heure complète. D'autant plus que "le problème c'est que si tu commences avec une session d'une heure et demi en fait tes muscles vont étouffer et tu vas avoir des courbatures et tout ça". Alors que si tu fais du sport de façon "évolutive", "plus tu vas en faire, plus ton corps va en redemander" promet la jurée de Danse avec les stars. Et à voir le body de la chorégraphe, ça donne envie de s'y mettre !



En attendant de retrouver la belle Fauve Hautot dans Danse avec les stars ce samedi 05 décembre dès 20h55 sur TF1, (re)découvrez sa prestation incroyable de la semaine dernière sur L'histoire de la vie :