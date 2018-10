Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que la neuvième saison de Danse avec les stars a débuté ce samedi 29 septembre, Pamela Anderson a paru quelques peu déçue de sa prestation et par les notes octroyées par le jury. Heureusement, elle peut compter sur son partenaire Maxime Dereymez pour lui remonter le moral.

Après des semaines d’attente, la neuvième saison de Danse avec les stars a débuté en fanfare ce samedi 29 septembre. Le concours de danse a, en effet, attiré plus de 5 millions de curieux impatients de découvrir les prestations des 11 célébrités qui participent à la compétition cette année. Les prestations d’Iris Mittenaere, Héloïse Martin, Terence Telle, Clément Rémiens, Lio ou encore celle d’Anouar Toubali ont particulièrement attiré l’attention des téléspectateurs.

En revanche, alors qu’elle était très attendue, la performance de Pamela Anderson semble avoir quelque peu déçu le jury. Même si Patrick Dupond et Shy’m ont loué le courage de l’ancienne naïade d’Alerte à Malibu, leurs notes n’ont pas suivi. Pamela Anderson et son partenaire Maxime Dereymez ont terminé à la 8e place à l’issue de ce premier prime. Il faut dire que Pamela Anderson s’est blessée à la cuisse lors des premières répétitions. Elle était donc fortement gênée lors de l’exécution de sa chorégraphie.

Mais pas question de se laisser abattre ! Le couple a d’ailleurs déjà repris l’entraînement. Et pour rebooster le moral de sa partenaire, Maxime Dereymez a tenu à lui adresser un joli message sur son compte Instagram pour lui dire à quel point il est fier d’elle. "Bravo pour ton courage et ta détermination car malgré la blessure, tu t'es battue, t'es investie à 100% ! S'il y a eu des erreurs, elles sont dues au stress mais certainement pas à un manque de capacité... Moi qui travaille avec toi tous les jours, je prédis une marge de progression juste énorme ! Donc ce 1er prime nous permet d'apprendre et d'avancer !"





En attendant de voir la seconde prestation du couple le samedi 6 octobre prochain, redécouvrez leur première danse : un chacha sur le titre I’m every woman d’Aretha Franklin