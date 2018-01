Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Alizée est très fière de sa fille, Annily, mais évite de l’exposer sur les réseaux sociaux. L’adolescente s’est créé un profil Instagram il y a quelques mois et enchaîne les selfies depuis quelques semaines. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ressemble à sa maman comme deux gouttes d’eau !

Telle mère, telle fille. Alizée a toujours été très discrète sur sa fille, Annily Chatelain, née de son histoire d’amour avec le chanteur Jérémy Chatelain. Si elle lui fait souvent des déclarations adorables sur les réseaux sociaux – notamment pour son anniversaire – elle ne dévoile jamais son visage si ce n’est partiellement l’été dernier. Et pourtant, la ressemblance entre les deux femmes est frappante.

La jeune fille de 12 ans a créé son propre compte Instagram depuis quelques mois et compte déjà près de 6000 abonnés. Depuis plusieurs semaines, elle partage son quotidien avec ses fans et enchaîne les selfies ! Même carré plongeant, même regard perçant, même traits, même sourire… Annily ressemble beaucoup à sa maman, ce qui n’a d’ailleurs pas échappé à certains internautes qui l’ont souligné en commentaire. Mais surtout, la collégienne semble suivre les traces de ses parents. En effet, on la voit notamment une guitare à la main. Annily va-t-elle devenir chanteuse comme Alizée ou son papa Jérémy Chatelain (révélé dans Star Academy) ? Ou préférera-t-elle se tourner vers la danse et intégrer le studio de danse que sa mère a monté avec son chéri Grégoire Lyonnet ? On ne le sait pas encore mais elle a tout le temps de chosir !





🎅🏼 A post shared by @ _annilychatelain on Jan 4, 2018 at 10:03am PST





3 janvier 2018 A post shared by @ _annilychatelain on Jan 3, 2018 at 10:43am PST





#M00d A post shared by @ _annilychatelain on Jan 2, 2018 at 3:20pm PST









Revivez la dernière prestation d’Alizée avant sa victoire dans Danse avec les stars 4 :