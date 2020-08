Florent Mothe vous fait danser sous la pluie

Florent Mothe a sorti, ce vendredi 2 décembre, son deuxième album intitulé "Danser sous la pluie". Il a également répondu à quelques questions lors d'un YouTube Live.

L’actualité du beau Florent Mothe est bien chargée en cette fin d’année 2016. Alors qu’il s’est qualifié en quart de finale de Danse avec les Stars, l'interprète du Roi Arthur n’arrivera pas les mains vides lors du prime de ce samedi 3 décembre. Il vient, en effet, tout juste de sortir son nouvel album, son deuxième en solo après Rock In Chair paru en 2013. S’il avait opté pour une direction résolument rock et parfois bluesy, pour cette nouvelle galette baptisée Danser sous la pluie, Florent Mothe ne s’est mis aucune barrière. C’est de la pop : tantôt électro, tantôt urbaine le partenaire de parquet de Candice Pascal s’essaie à différents styles de musique avec un seul objectif : faire danser les foules. Il confie que c’est la musique qu’il écoute tous les jours et c’est une manière de faire le rock qu’il aime.



Lors d’un Youtube Live organisé ce vendredi 2 décembre, Florent Mothe explique que Danser sous la pluie est aussi un album où il se pose beaucoup de question et qu’il essaie également d’y répondre. Il parle, de façon plus large, de sa vie, de ses peurs, de ses envies et espoirs. Et parce qu’il a été pensé pour la scène, c’est devant son public qu’il ira le défendre. Après un concert de présentation à l’Européen en novembre, il sera à la Cigale le 23 mars prochain. Une tournée est aussi prévue, en parallèle, bien évidemment, à la tournée Danse avec les Stars.



En attendant de retrouver Florent Mothe, samedi 3 décembre pour le quart de final (durant lequel il dansera avec Candice Pascal et Priscilla), retrouvez-le dans le YouTube Live. Quelques révélations sont au programme !