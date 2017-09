Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le compte à rebours est lancé. Il ne reste un peu plus de semaines avant le début de la saison 8 de Danse avec les stars. Les garçons sont-ils prêts à faire tomber la chemise lors de leurs prestations ? Ils répondent dans Quotidien.

Arielle Dombasle, Sinclair, Camille Lacourt, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerutti, Hapsatou Sy, Agustín Galiana, Joy Esther et Lenni-Kim : voici les 10 personnalités qui participeront cette année à la saison 8 de Danse avec les stars. Hier soir, le casting complet a été présenté sur le plateau de Quotidien en compagnie de Yann Barthès. La bonne ambiance est sans conteste au rendez-vous dans la team. Après avoir fait connaissance avec les différents candidats de cette année, le présentateur a posé quelques questions aux équipes pour en savoir un peu plus sur leur état d’esprit avant de fouler, pour la première fois, le parquet de Danse avec les stars. Les garçons seraient-ils prêts à faire tomber la chemise et à danser torse-nu ?

Camille Lacourt et Agustin Galiana ont semblé très à l’aise face à cette possibilité. Pour le chanteur Sinclair, les choses semblaient moins évidentes. Mais il a confié que sa véritable angoisse était de devoir porter un costume à la Mad Max sur le plateau. Du côté des femmes, c’est Hapsatou Sy qui a pris la parole. La jeune femme en couple avec Vincent Cerutti a confié être particulièrement inquiète ? Mais pour quelle raison ? Selon elle, son compagnon aurait fait une couvade pendant qu’elle attendait leur premier enfant. Vous l’aurez compris, les fous-rires seront rendez-vous dans cette saison 8 de Danse avec les stars.

Une séquence à revivre en vidéo par ici