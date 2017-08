Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur rencontre lors de la saison 4 de Danse avec les stars - ils étaient partenaires -, Grégoire Lyonnet et Alizée vivent d'amour, d'eau fraîche...et de danse ! Après s'être unis en juin 2016, la chanteuse et son beau danseur poursuivent leur chemin à deux. Comme un poisson dans l'eau dans l'univers des danses de salon depuis qu'elle a remporté Danse avec les stars 4, Alizée a embrassé elle aussi une carrière de danseuse.

Alors que le couple se produit régulièrement en gala, les deux amoureux comptent bien passer à la vitesse supérieure. Dans un message posté sur Instagram, Alizée et Grégoire Lyonnet ont en effet annoncé un heureux événement : la naissance de leur propre studio de danse à Ajaccio. "Avec Alizée nous avions ce projet depuis longtemps, ça se concrétise enfin pour la rentrée 2017", a écrit le danseur.

En légende du cliché montrant ce qui ressemble au symbole de leur studio de danse, Grégoire Lyonnet est revenu sur son envie de transmettre sa passion pour la danse. "Je donne des cours de danse depuis que j'ai 15 ans dans le studio de danse de mes parents et ce que j'ai envie de faire a l'heure actuelle c'est de transmettre la passion de la danse, apprendre a danser au plus grand nombre et faire progresser des danseurs de tout âge", a-t-il écrit.

