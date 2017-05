Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

C’est la consécration pour Grégoire Lyonnet ! Le danseur de Danse avec les stars et mari d’Alizée a en effet pu visiter l’attraction des studios Universal sur la série The Walking Dead. De passage à Los Angeles avec Alizée pour les vacances, Grégoire Lyonnet, tout de noir vêtu, a posé devant l’entrée de l’attraction, un passage obligé pour ce grand fan de la série.

Le mari d’Alizée, qui a remporté la quatrième saison de Danse avec les stars avec sa future femme avant de terminer deuxième l’année dernière avec Camille Lou, montre régulièrement sur les réseaux sociaux son amour de la série de zombies ! Etre en Californie et ne pas aller voir l’attraction des studios Universal aurait donc été une hérésie pour lui qui se qualifie souvent de « Walking Dead addict » !

Qui dit Los Angeles dit aussi Hollywood et le fameux Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. Grégoire Lyonnet en a donc profité pour rendre hommage à une légende du cinéma et de la danse, Donald O’Connor, qui a notamment joué dans le mythique Chantons sous la pluie. « Donald O’Connor #legend #inspiration #dance #hollywood #california » a écrit le danseur en légende d’une photo où l’on aperçoit ses pieds sur l’étoile de son idole.





🙏🏼 THE WALKING DEAD #twd @amcthewalkingdead #universalstudio #losangeles @unistudios Une publication partagée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 24 Avril 2017 à 14h05 PDT





⭐️Donald O Connor🙏🏼 #legend #inspiration #dance #hollywood #california Une publication partagée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 21 Avril 2017 à 20h20 PDT