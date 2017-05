Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Rien de tel pour passer le temps et s’amuser un peu que de jouer avec les filtres proposés par certains réseaux sociaux. Plébiscitées par les internautes, ces fonctionnalités souvent délirantes font également le bonheur des stars et notamment de Grégoire Lyonnet.

Après être apparu avec des oreilles d’animaux dans une photo publiée sur le compte Instagram d’Alizée, sa femme, le danseur de Danse avec les stars a surpris ses fans avec un cliché plus qu’étonnant. Les internautes ont ainsi pu découvrir mercredi soir un montage photo dévoilant le résultat d’une application permettant de modifier le visage d’une personne. L’occasion de voir à quoi ressemble Grégoire Lyonnet version enfant, personne âgée ou encore femme ! La photo du danseur en femme n’a pas laissé indifférents les internautes, bien au contraire. "Tu serais pas mal en fille", "Trop belle en fille", "Impressionnant", "Bluffant", "T'es belle et en vieux très classe", "En fille, canon", "Le visage féminin complètement crédible. Et une tète sympa en personne âgée", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Si Grégoire Lyonnet poste des photos décalées sur Instagram, il profite également de ce réseau social pour dévoiler des images plus personnelles. Il a ainsi publié ces dernières semaines de nombreux clichés de ses vacances aux Etats-Unis avec sa femme Alizée. L’occasion notamment de le découvrir devant les mythiques studios dans lesquels sont tournés les épisodes de The Walking Dead.





👦🏻👶🏻 👴🏼👩🏼 #faceapp 🤣✌🏼 Une publication partagée par Grégoire Lyonnet (@gregoirelyonnet) le 2 Mai 2017 à 12h31 PDT