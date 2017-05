Ecrit pour TF1 |

Des lunettes, des yeux élargis et des oreilles de chatons. Sur son dernier post Instragram, Alizée tue le temps en jouant avec des filtres. Et comme souvent avec ses artifices, le visage est complètement métamorphosé. D’ailleurs, Grégoire Lyonnet ne se serait pas privé pour commenter la photo d’Alizée, comme elle le rapporte elle-même dans la légende qui accompagne le cliché. "On dirait Janine dans Ghost Busters", aurait-il dit à sa femme.



Pour les très nombreux fans de la chanteuse, ce look virtuel lui va très bien. En effet, les admirateurs d’Alizée ont très largement commenté la photo et ils ont laissé des messages conquis. "Trop mimi", "Il a de belles références", "ça te va super bien", "Trop marrante la tête", "Toujours aussi jolie", "Poupée de son", peut-on lire dans les commentaires. Certains notent une ressemblance avec un personnage du dessin animé Monstre & Cie.

Une chose est sûre, la complicité entre Alizée et son danseur de mari est toujours au top comme en témoigne aussi une photo postée par Grégoire lui-même sur son propre compte Instagram. Une photo prise par Alizée : "Quand ma femme se prend pour un paparazzi pendant que je suis oklm sur mon tel à regarder de la danse", écrit-il dans la légende qui accompagne la photo.