Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière pour le prime spécial « personal story », Camille Lacourt récoltait la dernière place du classement derrière Elodie Gossuin et Vincent Cerutti avec seulement 39 points contre 64 points pour Agustin Galiana et Lenni-Kim. L’ancien champion de natation le sait, la route sera longue et difficile avant d’obtenir un 10 de la part de Chris Marques mais qu’importe. Galvanisé par les votes du public qui a choisi de le soutenir, Camille Lacourt n’a rien lâché cette semaine au côté de sa partenaire Hajiba Fahmy afin de proposer une belle prestation aux téléspectateurs et aux jurés qui pour la première fois de la saison, vont aussi pouvoir noter l’artistique.

Pour ce prime de la «crazy night», Camille Lacourt dansera un contemporain avec Hajiba Fahmy. A quelques heures du troisième prime, c’est en plateau que le duo de danseurs règle les derniers détails de cette chorégraphie « Je t’aime moi non plus ». Dans cette danse, Camille Lacourt doit détester sa partenaire mais l’aimer quand même un peu. Une dualité forte qui doit ressortir dans tous les mouvements de la chorégraphie à l’image du « parc », ce mouvement particulier, précis et très élégant du ballet d’Angelin Preljocaj.

Danse avec les stars, ce soir à partir de 21h sur TF1 et le résumé en live à suivre sur MyTf1.

Et retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !