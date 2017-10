Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Camille Lacourt et Hajiba Fahmy sont heureux de faire équipe ensemble pour la nouvelle saison de "Danse avec les stars". Sur Instagram, la danseuse a laissé un tendre message en l’honneur de son partenaire…

Pour leur première danse, Camille Lacourt et Hajiba Fahmy se sont montrés très complices. Si le champion de natation se retrouve très loin de son domaine de compétition, il souhaite se surpasser et donner le meilleur de lui-même et rendre fière sa petite fille. Ravie des premiers résultats obtenus par Camille Lacourt depuis le début de l’aventure Danse avec les stars, sa partenaire a tenu à féliciter son courage et sa détermination.



Sur son compte Instagram, l’ancienne danseuse de Beyoncé se remémore leur première danse et complimente la star pour cette toute première performance. Le duo s’était présenté sur le paquet de l’émission avec un foxtrot sur la chanson du film Armaggedon, "I don’t want to miss a thing".



"Tellement fière de mon partenaire @Cam_lacourt_off qui s’est complètement donné pour cette première danse. Si vous saviez à quel point il travaille dur ! C’est un champion, et comme le travail finit toujours pas payer, on va continuer à suer chaque jour pour vous surprendre. En tout cas, on ne lâche rien !" a-t-elle confié, avant d’ajouter : "Merci Camille pour cette très belle première danse, tu m’as transporté tout en poésie…"



