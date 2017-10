Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion de la Crazy Night, les 9 couples de danseurs ont livré des chorégraphies étonnantes. L'objectif pour eux étaient de montrer leurs émotions enfouies en dévoilant une histoire personnelle. Pour le troisième prime, un tout autre challenge attendaient nos danseurs : révéler leur folie intérieure sur le parquet de Danse avec les stars. Les célébrités avaient pour mission d'ajouter à leur chorégraphie quelque chose de totalement décalé... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les stars ont relevé le défi haut la main...



1. Camille Lacourt et Hajiba Fahmi : un bisou s'il vous plaît

Après Agustin Galiana et Candice Pascal, c'est au tour de Camille Lacourt et Hajiba Fahmi de se lancer dans l'arène. Pour défendre leur place, le couple a tout misé sur une danse contemporaine sur Piano Concerto 23 de Mozart. A la fin de cette chorégraphie, le duo s'est échangé un long et fougueux baiser. Défi réussi pour les deux danseurs qui ont séduit le jury, le public et les internautes, qui ne savaient plus où donner de la tête... Regardez :





2. Lenni-Kim, la sensibilité à fleur de peau...

Ce soir, Lenni-Kim avait une double mission : il devait dans un premier temps montrer des émotions enfouies au fond de lui mais pas seulement ! Nicolas Archambault attendait de son copain Québécois qu'il se libère par la danse, quitte à se tromper. Mission plus que réussie pour le benjamin de la saison 8 qui a dansé sur une valse contemporaine. A la fin de la prestation, le nouveau juge a remercié l'ancien talent de The Voice Kids pour sa bravoure et son courage. Regardez :





3. Elodie Gossuin se met à nue...

Un défi de taille attendait Elodie Gossuin sur le parquet de Danse avec les stars. Ce soir, la jeune femme devait monter la sexy woman qui sommeillait en elle. Pour cela, l'ancienne Miss France a misé sur un tango endiablé avec son danseur Christian Millette. Douce, sensuelle, explosive, la jolie blonde maman de quatre enfants s'est complètement transformée. A la fin de la danse, elle s'est entièrement dévêtue, laissant ses amis danseur pantois. Regardez :





4. Arielle Dombasle et Maxime Dereymez : jackpot !

Ce soir dans Danse avec les stars, un couple s'est vu attribuer un bonus de 20 points. Et le duo gagnant est Arielle Dombasle et Maxime Dereymez. Les deux danseurs, derniers à passer lors du prime, se sont vus attribués 20 points supplémentaire, les hissant à la première place du classement final. Il faut dire que leur danse valait le détour. En revisitant un French Cancan, la chanteuse et son danseur ont placé la barre très haut ! Ils cumulent un total de 80 points.





5. Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac quittent l'aventure

Après trois semaines de compétition, c'est Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac qui quittent Danse avec les stars. C'est non sans larmes que la jeune femme fait ses adieux à cette équipe qui l'a portée pendant de longues semaines. La chérie de Vincent Cerutti tient à remercier sa nouvelle famille, mais aussi et surtout son danseur. "Tu as été un danseur extraordinaire, qui m'a emmené jusqu'au sommet, alors merci", lui déclare-t-elle tout en le serrant dans ses bras. L'apprentie-danseuse tient également à remercier son papa, qui est venu lui rendre visite la semaine dernière pendant les répétitions. "Je remercie mon papa. Je t'aime tout en haut des collines et jusqu'au ciel".