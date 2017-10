Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, c’est Vincent Cerutti qui inaugurait le bal des éliminations pour cette nouvelle saison de Danse avec les stars, avec sa partenaire Katrina Patchett. Celui qui avait livré une prestation émouvante au cours d’un prime spécial « personal story » pour sa petite fille Abbie, n’avait pas reçu le soutien escompté par le public. Nouveau coup dur cette semaine, puisque c’est malheureusement au tour de sa compagne Hapsatou Sy de faire ses adieux au parquet de Danse avec les stars. Présent au studio 217 pour la soutenir tout au long de la soirée, Vincent Cerutti était aux premières loges pour la réconforter et au lendemain de ce prime, l’animateur a une nouvelle fois fait part de son soutien et de son amour pour sa chère et tendre sur Twitter : « Un immense merci pour tous vos messages concernant Hapsa et Jordan. @HapsatouSy très fier de toi comme toujours. Majestueuse, belle et digne ».

Dans une interview exclusive à MYTF1 quelques minutes seulement après son élimination, Hapsatou Sy confiait avoir vécu « un joli rêve » avec un très beau souvenir en cadeau, celui de la venue de son papa qui vit au Sénégal. Malgré une « petite déception » de partir aussi vite de la compétition malgré de belles performances, la chef d’entreprise et chroniqueuse télé reconnaît : « Danse avec les stars, ça m’a appris aussi à plus me faire confiance ». Maintenant que l’aventure DALS est terminée pour elle, la jeune maman va surtout profiter de son bébé qu’elle n’a pas beaucoup vu ces derniers temps. « Ma petite Abbie que j’aime à la folie ! Et je vais profiter aussi de mon amoureux évidemment. On va se retrouver un petit peu et ça, ça vaut tout l’or du monde ».

Retrouvez l’interview intégrale d’Hapsatou Sy et de Jordan Mouillerac pour MYTF1 :