Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, Hapsatou Sy a obtenu la cinquième place du classement des juges grâce à sa très belle performance bollywoodienne avec son partenaire Jordan Mouillerac. Malgré les encouragements des juges, la chérie de Vincent Cerutti n’a pas été sauvée par le public lui préférant Elodie Gossuin. . « Evidemment, j’ai un sentiment d’injustice parce que je m’étais donné à fond, » a confié la chef d’entreprise et chroniqueuse télé à la caméra de MYTF1 quelques minutes seulement après son élimination, « Mais je me dis que c’est un joli rêve que j’ai vécu avec mon partenaire Jordan Mouillerac ».

De cette aventure, Hapsatou Sy retiendra une « nouvelle forme de dépassement de soi » mais aussi et surtout « la visite de (son) papa », « c’est évidemment le plus beau cadeau ». « Je ressors de là avec de si belles choses que la déception est vraiment toute petite. Je repars encore plus forte, je vais tout casser ». « Danse avec les stars, ça m’a appris aussi à plus me faire confiance, » a confié Hapsatou Sy, « Ça m’a appris que dans la vie, tu peux aller à un point A à un point que tu n’imagines même pas à travers de la persévérance, de la détermination. Ça m’a surtout appris psychologiquement que ce qui est impossible, ne l’est pas. N’est impossible que ce que tu définis pour toi ».

Maintenant que l’aventure DALS est terminée pour elle, la jeune maman va surtout profiter de son bébé qu’elle n’a pas beaucoup vu ces derniers temps. « Ma petite Abbie que j’aime à la folie ! Et je vais profiter aussi de mon amoureux évidemment. On va se retrouver un petit peu et ça, ça vaut tout l’or du monde ». Son partenaire Jordan Mouillerac a quant à lui confié : « Je suis très déçu d’être parti ce soir mais après c’est pas une défaite parce que j’ai tout gagné en venant ici. C’est une très belle émission, de belles rencontres … ».

Danse avec les stars, Jeudi 2 novembre à 21h00 sur TF1 !