Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Après plusieurs semaines d’entraînements et de compétition, Hapsatou Sy a été éliminée à l’issue du troisième prime de Danse avec les stars. Durant la soirée, l’animatrice avait proposé une danse Bollywood aux côtés de son partenaire Jordan Mouillerac. Mais malgré sa forte progression et sa grâce naturelle, l’épouse de Vincent Cerutti a dû quitter l’aventure de cette huitième saison. Une véritable déception pour elle, pour les téléspectateurs mais aussi pour les autres duos en compétition. Quelques heures après son départ, Hapsatou Sy, visiblement émue, a tenu à remercier le public, les équipes de production, son partenaire mais aussi à rendre hommage à ses parents, chers à son cœur : « Une merveilleuse aventure qui s’arrête, a-t-elle écrit. Danse avec les stars fut une parenthèse enchantée dans ma vie. (…) Ma vie est un conte de fée. Sortie de ce milieu modeste qui était le mien, j’ai puisé ma détermination dans l’histoire de mon papa, immigré, venu en France pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. C’est chose faite papa. C’est chose faite maman. Toi la wonderwoman avec tes 8 enfants sous le bras, qui faisait des ménages et des gardes d’enfants en plus pour que l’on ne manque de rien. »

Malgré son élimination, Hapsatou Sy garde le sourire. Elle ne regrette en rien cette aventure, bien au contraire : « Je ne lâche rien, ce n’est que le début. Je continue de rêver, mais surtout de réaliser mes rêves. L’échec est une réussite différée m’a dit un jour une femme formidable, elle avait bien raisons », a-t-elle ajouté.

Si Vincent Cerutti et Hapsatou Sy sont les premiers éliminés, les autres stars de l'aventure sont encore en compétition. C'est le cas d'Elodie Gossuin, Arielle Dombasle, Joy Esther, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Agustin Galiana, Lenni-Kim et Sinclair qui devront redoubler d'efforts pour convaincre les juges. Rendez-vous jeudi 2 novembre à partir de 21 heures pour un prime inédit de Danse avec les stars.





Retrouvez l'interview d'Hapsatou Sy ci-dessous !