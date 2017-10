Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est la règle dans Danse avec les stars, un couple quitte l’aventure à l’issue de chaque prime et c’est toujours un moment très chargé en émotion pour tous. Après son amoureux Vincent Cerutti la semaine dernière, c’est Hapsatou Sy qui a été éliminée de la compétition hier soir. « Je me dis que c’est un joli rêve que j’ai vécu avec mon partenaire Jordan Mouillerac, » a confié la chef d’entreprise et chroniqueuse télé à la caméra de MYTF1 quelques minutes seulement après son élimination. « Evidemment, j’ai un sentiment d’injustice parce que je m’étais donné à fond, » avoue la jeune maman tout en gardant une note très positive pour l’ensemble : « Juste un grand merci, j’ai vécu une aventure splendide ».

Sur Twitter après son élimination hier soir, beaucoup d’internautes ont regretté son départ tout en saluant ses belles prestations et son courage. "Tu avais pour moi de grandes chances de gagner DALS ma Hapsatou Sy. Je suis frustrée de cette élimination non méritée. Tu as été sublime," a par exemple écrit Charlotte Guizonne. "Par contre, on est d'accord qu'Hapsatou Sy ne méritait pas de sortir cette semaine hein," a twitté Emilie Lopez. Beaucoup de twittos sont en effet, en désaccord avec le départ d'Hapsatou Sy qui avait réalisé une belle prestation : "Cerutti et Hapsatou Sy éliminés en premiers. C’est dur et vraiment pas mérité. Elodie plus populaire malgré son non-niveau".

De cette aventure, Hapsatou Sy retiendra une « nouvelle forme de dépassement de soi » mais aussi et surtout « la visite de (son) papa », « c’est évidemment le plus beau cadeau ». « Je ressors de là avec de si belles choses que la déception est vraiment toute petite. Je repars encore plus forte, je vais tout cacher ».

Découvrez les premiers mots d’Hapsatou Sy pour MYTF1 après son élimination de Danse avec les stars :