Par Léa Ouzan, Marine Madelmond, Ingrid Bernard | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 : Quels sont vos ressentis pour l’instant ?

Hapsatou Sy : C’est nouveau, c’est très technique. On découvre ce que c’est de faire du vrai sport. Je sens que c’est une superbe aventure qui démarre avec un dépassement de soi qui va être absolument fou.

MYTF1 : Si je vous je vous demande de compléter cette phrase : votre aventure DALS sera réussie si…

Hapsatou Sy : Si je ressors de là en me disant que je suis une nouvelle femme ! Si je ressors de là en me disant que j’ai tout donné et que j’ai exprimé mon côté féminin que je n’ai pas pu dévoiler durant mon enfance parce qu’il fallait être un peu « mec » pour exister face aux frangins.

MYTF1: On parlait justement de ce côté garçon manqué… Là il va falloir sortir des émotions. Ça ne vous fait pas peur ?

Hapsatou Sy : Non ça ne me fait pas peur parce que pour moi la danse c’est d’abord de l’émotion. Ce n’est pas d’avoir une technique parfaite. Ce côté émotionnel, je sais que je vais le vivre. Toutes ces émotions que je vais éprouver vont me permettre de construire cette autre femme.

MYTF1 : Quand on devient maman, on a une sensibilité exacerbée. Est-ce que ça va être une force selon vous ?

Hapsatou Sy : Je ne sais pas si on a plus de sensibilité mais on a de nouvelles sensibilités. On ne voit plus la vie de la même façon. On a un petit être qui dépend de nous. C’est autre chose car on vit aussi pour cette famille. Mais j’ai toujours été hypersensible, je suis à la fois une femme très et une femme très faible… Il va falloir que j’arrive à faire tomber ce masque, que je lâche prise pour être juste la femme que j’ai envie d’être.

MYTF1 : Est-ce qu’il y a une danse que vous appréhendez particulièrement ?

Hapsatou Sy : Toutes… (Rires) Moi j’appréhende toutes les danses. Ce n’est pas mon univers. J’ai seulement fait du hip hop. Alors certes le hip hop m’a appris des choses que ne m’apprendront jamais toutes ces danses mais même temps ça ne m’a pas donné les bases nécessaires pour réaliser ces danses. Je ne sais pas me tenir de droite, les pointes je ne connais pas. Je me découvre raide comme jamais. Je crois que mon partenaire de danse a compris qu’il y a encore beaucoup de travail. (Rires)

MYTF1 : Jordan Mouillerac, votre partenaire de danse, est nouveau dans la compétition. Pensez-vous que ce soit un avantage ?

Hapsatou Sy : C’est une chance pour moi car s’enfermer dans les habitudes, ce n’est bon pour personne. Pour une fois, j’ai envie de me laisser guider…

MYTF1 : Lorsque vous retrouvez Vincent Cerutti votre compagnon, qui participe aussi à l’émission, comment ça se passe ?

Hapsatou Sy : On partage le fait que ce soit une belle aventure. On est concurrents mais ses échecs sont les miens et ses réussites sont les miennes aussi. On se soutient énormément. Il a animé le programme donc je sais ce que l’émission représente pour lui. Son histoire avec Danse avec les stars est beaucoup plus forte que moi.

MYTF1 : Est-ce que vous vous rappeler d’un moment de gêne en rapport avec la danse ?

Hapsatou Sy : Je me rappelle avoir bricolé à la maison une salopette où j’ai brodé une grosse virgule pour imiter une marque célèbre. Puis je suis arrivée au spectacle de fin d’année et j’ai réalisé la chorégraphie de Michael Jackson. Quelques années plus tard, ma sœur a malheureusement retrouvé la vidéo… (Rires) l

Hapsatou Sy est prête à donner le meilleur d'elle-même. Regardez la vidéo...