Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, c'est Hapsatou Sy et son danseur Jordan Mouillerac qui quittent l'aventure après trois semaines de compétition. Un départ non sans larmes pour la chérie de Vincent Cerutti...

Le couperet est tombé ! Après de longues minutes d'attente, c'est Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac qui quittent l'aventure Danse avec les stars ! Après trois semaines d'une compétition haletante, la chérie de Vincent Cerutti doit faire ses adieux à la joyeuse bande de DALS. Après l'annonce de son départ, Hapsatou a tenu à adresser ses remerciements à celle qu'elle considère aujourd'hui comme sa deuxième famille. "C'est une aventure extraordinaire qui m'a été donnée Je ne me suis jamais considérée comme une star, mais j'ai rencontré une bande extraordinaire, je vous aime", déclare-t-elle face à une Laurence Boccolini qui ne peut retenir ses larmes en direct sur le plateau.

Hapsatou Sy a vécu ces trois semaines de compétition intensément. Il est donc normal pour la jeune femme de remercier celui qui a rendu tout cela possible : son danseur Jordan Mouillerac. "Je voudrais que tu me rejoignes sur scène. Tu as été un danseur extraordinaire, qui m'a emmené jusqu'au sommet, alors merci", lui déclare-t-elle tout en le serrant dans ses bras. L'apprentie-danseuse tient également à remercier le deuxième homme de sa vie, son papa, qui est venu lui rendre visite la semaine dernière pendant les répétitions. "Je remercie mon papa. Je t'aime tout en haut des collines et jusqu'au ciel", lui a-t-elle déclaré.