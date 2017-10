Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Hapsatou Sy et son danseur Jordan Mouillerac on besoin d'un nom pour leur team, et pour le trouver, ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux.

Alerte ! Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac ont besoin de vous, chers téléspectateurs. Dans l'émission, ils forment une équipe et toutes les équipes portent un nom, qu'ils l'aient choisi ou non. Pour trouver le leur, la femme de Vincent Cerutti et son danseur attitré font appel à vous. Sur Instagram, le duo a posté une vidéo dans laquelle, ensemble, il vous invitent à faire vos suggestions avant vendredi 17h ! Si vous avez des idées à proposer, faites le vite, des dizaines d'internautes ont déjà envoyé leurs propositions.

Une bonne ambiance

Entre Hapsatou et son danseur, le courant passe très bien ! Dans la vidéo on peut voir à quel point leur team est déjà soudée et l'amitié qu'ils se portent. Qui sait, grâce à ses enseignements, la jeune femme réussira peutêtre à lâcher prise, comme elle l'expliquait dans une interview accordée à MyTF1 :"J’ai toujours été hypersensible, j’ai toujours été une femme très forte comme une femme très faible qui pleure quand elle est touchée et en même temps qui sait garder une certaine froideur. Il va falloir que j’arrive à faire tomber ce masque, que je lâche prise, que je lâche le contrôle pour être juste la femme que j’ai envie d’être"

