Pour Hapsatou Sy, son millésime, c'est son Vincent. En couple avec l'animateur radio depuis plusieurs années, la jeune femme assistait hier, comme des millions de téléspectateurs à la prestation de son mari sur la scène de Danse avec les stars. Pour cette nouvelle semaine de compétition, les apprentis danseurs devaient choisir une danse et une chanson qui leur parlait. L'ancien présentateur de l'émission musicale de TF1 a choisi de danser un foxtrot sur Millésime de Pascal Obispo. Une chorégraphie qu'il dédiait à sa fille, Abbie, issue de sa relation avec Hapsatou Sy.

A la fin de la prestation, la jeune femme n'a pu contenir ses larmes, tant elle a trouvé la prestation de son homme parfaite. "Merci pour l'amour de notre vie Vincent", a d'ailleurs déclaré la chroniqueuse télé, juste avant que sa moitié ne reçoive les notes du jury. Et ce ne sont pas les seules larmes versées par la jeune maman au cours de la soirée. En effet, comme pour son chéri, elle a dû elle-aussi se prêter à l'exercice de la personal story. Et c'est pour son papa, retourné au Sénégal qu'elle a dédié son foxtrot sur l'indémodable Mon Vieux de Daniel Guichard. Touché en plein coeur, son papa qui a fait le déplacement jusqu'à la capitale a serré sa fille dans ses bras avant de craquer en direct. Maintenant que Vincent Cerutti est hors de la course, elle va se battre pour son papa et sa petite Abbie.

