Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après un premier prime riche en émotions, les stars ont repris les chemins des répétitions. Cette semaine, nos apprentis danseurs doivent laisser libre cours à leur imagination pour trouver une chanson en accord avec leurs histoires personnelles, Hapsatou Sy a décidé de rendre hommage à une personne qu’elle admire beaucoup : son papa !



Alors qu’elle retrouve Jordan Mouillerec pour les répétitions, Hapsatou Sy se confie avec émotion sur ses parents : "Je vais parler de mon papa, c’est mon héros. Il représente tout pour moi. Si je suis celle que je suis aujourd’hui, si j’ai la chance de faire ce que je fais, c’est grâce à lui. C’est grâce à son courage, sa détermination de s’être lever un jour et d’avoir dit je vais changer la vie de mes enfants et partir en France. J’ai eu la chance d’aller à l’école et j’ai eu la chance de vivre la vie que je vis grâce à lui", a-t-elle expliqué, émue.

Pour rendre ce bel hommage à son père, Jordan lui propose donc de danser sur un foxtrot. Mais Hapsatou Sy rencontre des difficultés et ne peut cacher très longtemps son émotion. Et pour cause, cette danse représente les sentiments intenses que la jeune femme éprouve envers son père. Cette semaine, les couples n’ont plus le droit à l’erreur car samedi prochain, l’un d’entre eux sera définitivement éliminé… Hapsatou Sy parviendra-t-elle à briser sa carapace pour livrer des émotions ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 21 octobre à 21h sur TF1.

En attendant, (re)vivez la prestation d’Hapsatou Sy lors du précédent prime de Danse avec les stars :