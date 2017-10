Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Plus que deux jours avant le grand soir. Et pour être les meilleurs sur le parquet de Danse avec les stars, les candidats doivent faire face à des coachs très exigeants. Hapsatou Sy, en duo avec le nouveau de la bande, Jordan Mouillerac, n’échappe pas à la règle. Lors des répétitions, le danseur professionnel demande à la jeune maman d’effectuer une roue pour leur chorégraphie. Avoir les jambes et les bras tendus ainsi que le corps gainé… Une première difficulté rencontrée pour la candidate, surtout qu’elle n’a pas fait de gym depuis des années ! « Je n’ai pas fait de roue depuis 10 ans, 15 ans… Et je n’ai plus le même âge ! » a-t-elle lancé. Hapsatou était ravie de faire équipe avec Jordan, qui l’avait accueillie torse nu au grand dam de Vincent Cerutti. Va-t-elle changer d’avis ?

Malgré les difficultés, la business woman se décri comme « travailleuse » et avait confié lors d’une interview accordée à MYTF1 être prête à « se dépasser » afin de vivre cette aventure pleinement. Elle avait également expliqué « être complètement raide et avoir le corps en vrac » à cause de sa récente grossesse.

Mais que l’ancienne danseuse de hip-hop se rassure, elle n’est pas la seule à rencontrer quelques obstacles. Il y a quelques jours, Joy Esther s’était dévoilée totalement épuisée après un entrainement difficile, et Arielle Dombasle s’est même écroulée lors des répétitions avec son partenaire Maxime Dereymez !





Retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !