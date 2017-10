Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Vincent Cerutti et Hapsatou Sy sont le premier couple à participer à Danse avec les stars. S’ils vont évoluer chacun de leur côté avec un danseur professionnel, ils se soutiennent coûte que coûte. Le jeune papa a notamment encouragé comme il se doit sa compagne, et c'était un peu trop mignon !

Hapsatou Sy s’est révélée sur le plateau de Danse avec les stars. Alors qu’elle a récemment accouché d’une petite fille, la jeune maman appréhendait un peu de ne pas être au meilleur de sa forme physique pour l’aventure. Mais sur le plateau du premier prime de l’émission, elle a prouvé a tout le monde qu’à force de travail et de persévérance, tout est possible. La jolie brune était accompagnée d’un nouveau danseur, Jordan Mouillerac. Et Vincent Cerutti est d’ailleurs un brin jaloux du partenaire de sa chérie !

Sur le parquet de TF1, le duo était en osmose sur un tango argentin au son du tube Skyfall, interprété par Adèle. Hapsatou Sy était élégante, gracieuse et tout simplement envoûtante. Elle a même réussi un porté impressionnant ! Pour l’aider à se donner à fond, la femme d’affaires pouvait compter sur le soutien sans faille de son amoureux. Le père de la petite Abbie l’a encouragé pendant toute sa prestation, qui a obtenu 26 points de la part des juges. Sur Twitter, les yeux remplis d’amour du présentateur ont fait fondre les internautes.



De son côté, Vincent Cerutti a dansé une rumba au rythme de J'te Mentirais de Patrick Bruel avec sa partenaire Katrina Parchett. Le couple a récolté 24 points des jurés. Comme quoi, même dans le classement, Vincent Cerutti et Hapstatou Sy se suivent de près.





















































Découvrez les notes d'Hapsatou Sy et Jordan Mouillerac :









