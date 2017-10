Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Une élimination bouleversante mais aussi et surtout une thématique lourde de sens. Hier soir, à l'occasion du second prime de Danse avec les stars, les stars devaient faire ressortir des émotions enfouies au travers d'une danse imposée. Dur dur pour nos apprentis danseurs de rester insensible. Hapsatou Sy, la chérie de Vincent Cerutti a dédié sa chorégraphie à son papa, qui s'est toujours dévoué pour ses enfants. Pendant les répétitions, la jeune femme a eu la surprise de voir débarquer son papa qu'elle n'avait pas vu pendant plusieurs mois. En voyant son paternel faire irruption pendant son cour, la jeune maman a craqué. Sur le plateau de Danse avec les stars, la chroniqueuse télé a une fois de plus fondu en larmes à la fin de son foxtrot sur le titre Mon Vieux de Daniel Guichard. Une prestation forte en émotion qui a fait l’unanimité. Chris Marques a souligné la justesse de sa performance. "Pour moi, vous êtes l’une des meilleures de la saison. Vous êtes subtile", a-t-il lancé.

Elodie Gossuin n'est pas en reste. Cette semaine, la star et ancienne Miss France a décidé de dédier sa danse à son mari et père de ses quatre enfants, Bertrand. C'est sur une rumba sur le titre Je te promets que la jeune femme a décidé de livrer sa personal story. A la fin de la danse, la jolie blonde a été prise d'une forte émotion. La raison ? L'arrivée de Bertrand sur scène. Cette irruption brutale a provoqué les larmes de la chroniqueuse radio. A aucun moment, elle ne s'est doutée qu'il la rejoindrait sur scène. Cette séquence, forte en émotion a provoqué les larmes de cette dernière, mais aussi du jury et du public sur scène.

Pour cette seconde semaine de compétition, Tatiana Silva a laissé parler son coeur sur une danse contemporaine qu'elle dédiait à sa maman décédée alors qu'elle n'avait que 16 ans. Déjà, lors des répétitions la jeune Bruxelloise ne pouvait contenir ses larmes, tant elle était submergée par le chagrin. Sur scène, elle a choisi la chanson What about us de la chanteuse Pink. Des paroles porteuses de sens pour la nouvelle Miss Météo de TF1. "Ça va au-delà d'une danse, c'est un combat avec moi-même. À la fin de ce prime, je veux pouvoir prendre Christophe Licata dans mes bras et lui dire : merci, tu m’as permis de réparer quelque chose", avait-elle même lancé. Et c'est chose faite. L'émotion a été tellement vive que même Sandrine Quétier n'a pas pu contenir ses larmes. Regardez :