Par Déborah Chouraqui | Ecrit pour TF1 |

La jolie blonde s’est totalement lâchée pour ce troisième prime consacré à l’amour. Sur un tango endiablé, Héloïse Martin avec son partenaire, Christophe Licata, s’est transformée sur le tube plus que parlant « Man, i feel like woman » de Shania twain. Ultra sexy, la démarche assurée, et des pas techniques contrôlés, l’actrice a su mettre de côté sa timidité pour nous offrir une danse « hot » comme dirait Shy’m. Pourtant Héloïse Martin confiait sa timidité à Camille Combal pendant les répétitions. « Aujourd’hui je commence à prendre confiance et je suis ouverte à l’amour » avouait la jeune femme. Et c’est ce que le jury a pu constater sur ce tango très bien réalisé. « Techniquement tu mets tout le monde d’accord mais c’est au niveau de l’interprétation musicale que j’en veux plus » lui conseille tout de même Jean-Marc Généreux.





En première position dès la première semaine et seconde la semaine dernière, Héloïse Martin et Christophe Licata obtiennent un total de 31 points : 8 points de Patrick Dupond, 9 points de Shy’m et deux 7 ont été accordés par Chris Marques et Jean-Marc Généreux. Un résultat qui leur permet de garder le cap et la tête du classement puisque le duo se positionne, ex aequo avec Terrence Telle, à la deuxième place.