Dès le premier prime et après seulement quelques semaines de répétitions, Héloïse Martin s'est déjà positionnée en haut du classement grâce à son cha-cha-cha maîtrisé sur le titre Mamma Mia de Lily James aux côtés de son partenaire, Christophe Licata. Elle a ainsi récolté la note de 9 sur 10 de la part de Patrick Dupond : "La danse, c'est la vérité", a-t-il commenté à l'issue de la prestation. Des compliments largement partagés par les autres juges : "C'était un très bon début, un cha-cha-cha sans chichi, sans parasite, sans effet de style inutile. C'était précis, propre, net", a assuré Shy'm. "Je suis absolument sous le charme. En première semaine, c'est exactement ce que je veux voir. C'était un superbe cha-cha-cha", a ajouté Chris Marques.

Héloïse Martin entre donc dans la légende de Danse avec les stars. Et pour cause, elle fait aujourd'hui partie des personnalités ayant reçu un 9/10 dès le premier prime. Rappelez-vous, Sofia Essaïdi et Maxime Dereymez avaient récolté cette très bonne note après leur quickstep sur le titre Anything Goes de Cole Porter. Ce fut aussi le cas pour Amel Bent et Lorie durant la première semaine de la troisième saison, pour Damien Sargue, Alizée et Brahim Zaibat durant la saison 4, Tonya Kinzinger en saison 5, Loïc Nottet et Priscilla en saison 6, Caroline Receveur et Florent Mothe lors de la saison 7 et enfin Agustin Galiana et Lenni-Kim durant la huitième saison. Parmi eux, trois célébrités ont même remporté la compétition auprès de leur partenaire…

Héloïse Martin arrivera-t-elle jusqu'en finale ? Réponse dans les prochaines semaines. Mais avant de le savoir, retrouvez tous les duos en compétition dès le samedi 6 octobre à partir de 21 heures sur TF1.