Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Invité sur le plateau de Quotidien il y a quelques semaines, Camille Lacourt affirmait à Yann Barthès que "oui", il y aura des moments où il dansera torse-nu. D'ailleurs, le dernier gagnant en date de Danse avec les stars, Laurent Maistret, avait fait une sorte de passation par le biais d'une vidéo. Sur cette dernière, il lui implorait de faire tomber le haut pour le plus grand plaisir des téléspectatrices, qui n'attendent que ça.

Ce soir, le rêve des téléspectateurs et internautes est-il en passe de devenir réalité ? A en croire les images des répétitions que MYTF1 vous livre en exclusivité, il y a fort à parier que le nageur préféré des français dansera torse-nu. Ce soir, la star dansera sur une chanson mélancolique de Birdy, People help the people. La chanson à la mélodie douce et berçante, a pour objectif de faire ressortir les émotions du papa de la petite Jazz, issue de son union avec Valérie Bègue.

Plutôt à l'aise sur la piste de danse, le beau gosse se dit "un peu stressé. Je danse sur un moment fort de ma vie, donc j'ai envie de bien faire et envie de faire passer cette émotion que j'ai vécue à ce moment là", avoue-t-il face caméra. Même son de cloche chez sa partenaire de danse qui se dit "stressée" pour ce soir. Il faut dire que l'enjeu est gros. Les couples qui obtiennent les moins bonnes notes de la part des juges seront soumis aux votes du public et celui qui aura obtenu le moins de vote quittera définitivement l'aventure...





Rendez-vous ce soir à 21h00 pour Danse avec les stars sur TF1 ! Suivez le prime en direct sur MYTF1 !