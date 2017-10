Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Cette année, Lenni-Kim est le plus jeune de la bande de Danse avec les Stars. Seulement, il ne semble pas prendre très au sérieux ses répétitions…

2/10. C’est la note que s’est attribué Lenni-Kim en jugeant son niveau de danse actuel lors d’une interview accordée à MYTF1. Plutôt sévère avec lui-même, le jeune homme est plus doué pour le chant que pour la danse. Ancien candidat de The Voice Kids, il s’est lancé dans l’aventure les yeux fermés mais est « prêt à se bosser dur et à se coucher tard s’il le faut pour répéter. » Pourtant, à quelques jours du grand lancement de la huitième saison de Danse avec les stars, Lenni-Kim ne cesse d’amuser sa partenaire lors des répétitions. Résultat : impossible pour le "couple" de se concentrer !

Lors des répétitions, nous retrouvons le jeune homme en train de chantonner plutôt que de… danser ! « Je vais essayer te faire bosser les inclinaisons, les swings, pendant ton quickstep (…) La prochaine fois, vous ne me mettez pas un chanteur mais un traducteur de la langue des signes ! » lance Marie, avec humour bien évidemment. Si la danseuse professionnelle se montre exigeante avec Lenni-Kim, c’est bien pour en tirer le meilleur. Face au sérieux de son acolyte, le jeune chanteur se montre très taquin : « Marie c’est une bosseur, elle ne rit pas, elle travaille ! » lance-t-il, avant de repartir dans son fou rire.

Il faut dire que le québécois doit sentir le stress monter. Pour leur première chorégraphie, le duo aura la chance de se danser sur la bande originale du film La La Land. Lenni-Kim dans la peau de Ryan Gosling, c’est à voir samedi soir dès 21 heures sur TF1 !

Retrouvez toutes les images des répétitions sur MYTF1 !



Avant le grand prime, découvrez le making-of de la bande-annonce :