Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Complices lors de la saison 6 de "Danse avec les stars", Priscilla Betti et Christophe Licata se sont retrouvés ce week-end dans la région lyonnaise. Mais pourquoi ces retrouvailles ?

Après avoir enflammé ensemble la scène de Danse avec les stars 6 en 2015, Christophe Licata et Priscilla Betti se sont retrouvés ce week-end pour une petite escapade près de Lyon. Des retrouvailles qui ont donné le sourire au danseur professionnel et à sa partenaire dans l’émission de TF1 ! Ils ont d’ailleurs immortalisé cette belle rencontre via un cliché publié sur les réseaux sociaux. Une photo pour laquelle ils ont pris la pose sur un quai de gare ! "#lyon #workshop #danceconcert @priscillabetti ça part de la!", a écrit le jeune papa en légende de cet instantané.

Si le duo s’est reformé à Lyon, ce n’est pas pour se la couler douce dans cette ville surnommée La Capitale des Gaules. Le duo finaliste de Danse avec les stars 6 avait rendez-vous à Meyzieu, en proche banlieue lyonnaise, pour un workshop. Accompagnés de Katrina Patchett, un pilier incontournable de l’émission de danse de TF1, Christophe Licata et Priscilla Betti ont donné des cours de danse à une foule d’élèves. Les deux complices ont par exemple enseigné les rudiments du jive avant de participer à un grand spectacle réunissant des danseurs de la région.

Si Priscilla Betti retrouve avec plaisir les joies de la danse, elle n’en oublie pas pour autant la musique, bien au contraire. La jeune femme sortira le 19 mai prochain son nouvel album baptisé La Vie sait. Un disque dont elle a déjà dévoilé quelques extraits sur Twitter.





#lyon #workshop #danceconcert @priscillabetti ça part de la! 😘✌🏽 Une publication partagée par Licata Christophe (@licatachristophe) le 14 Mai 2017 à 6h11 PDT