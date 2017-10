Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

MYTF1 – Comment se déroulent ces premiers jours de répétitions ?

Joy Esther : Ça se passe très bien, j’étais très stressée au début car j’étais face à un vrai danseur. J’ai fait un peu de danse dans des comédies musicales mais ça n’a rien à voir avec Danse avec les stars. J’ai eu du mal à intégrer les pas le premier jour. Ça reste très compliqué et j’ai beaucoup de courbatures.

Anthony Colette : Notre rencontre s’est très bien passée. On s’entend très bien, on ne fait que rigoler même si on s’entraîne beaucoup. Elle démarre, peut-être pas de 0, mais de 1 (rires). Mais avec la progression qu’elle va avoir, vous allez voir ! Quand elle danse, elle a des mouvements naturels, elle a le rythme dans la peau.

MYTF1 – Vous êtes habituée à jouer des rôles à la télévision, n’avez-vous pas peur de briser votre carapace et de dévoiler votre véritable personnalité dans Danse avec les stars ?

Joy Esther : Je suis très heureuse de faire Danse avec les stars mais j’ai aussi une vie à côté. Pour moi, chaque danse est un rôle. Je me créerai des personnages. Evidemment que ça sera toujours moi, mais j’ajouterai des choses qui ne sont pas forcément de ma personnalité. Si je danse une chorégraphie sensuelle et sexy, j’essayerai de faire ressortir cet aspect mais ce n’est pas forcément ce que je suis dans la vie, je suis plutôt un garçon manqué.



"Il faut être patient"

MYTF1 – Quelle est la danse que vous appréhendez le plus ?

Joy Esther : La samba qui est une danse hyper rapide. Anthony m’a déjà montré des pas et je suis incapable de les faire aujourd’hui.



MYTF1 – N’est-ce pas trop difficile d’entraîner une apprentie danseuse ?

Anthony Colette : Il faut être patient. Quand quelqu’un n’a jamais dansé, il faut savoir expliquer correctement le mouvement. Etape par étape, il faut lui montrer comment il faut bouger afin d’atteindre le résultat voulu.

Joy Esther : Il a parfois des mots clés qui me font un déclic. Il m’a aussi appris à marcher en dansant. Tous les pas vont à l’inverse de ce que mon corps ferait naturellement. Même s’il est jeune, il est très pédagogue. Il sait expliquer les pas à une vieille peau, je suis un peu cougar sur ce coup-là (rires).

"J'ai la chance d'avoir un prof particulier"

MYTF1 – Que va vous apporter cette expérience ?

Joy Esther : Je suis comédienne et chanteuse. La danse me manquait pour être une artiste complète. Peut-être que cette discipline me servira pour un rôle… Je ne serai pas totalement nulle. Je suis élève et j’ai la chance d’avoir un prof particulier pour au minimum un mois. Je suis « bébé » dans Dirty Dancing (rires). On ne se pose pas trop de questions. Pour le moment, on a juste envie de faire un bon premier prime.



MYTF1 – Avez-vous déjà vécu un moment de solitude en rapport avec la danse ?

Joy Esther : J’attendais un ami chez moi pour déjeuner. Il est venu en voiture et il s’est garé en bas de chez moi. Je suis descendu chercher du pain et en revenant, j’ai vu sa voiture garée. Je me suis mis à danser, seule avec ma baguette, je suis même montée sur le capot. Et ce n’était pas mon pote au volant, c’était quelqu’un d’autre. Grand moment de solitude. La dame est sortie de la voiture et m’a regardée avec de ces yeux… C’était horrible !

