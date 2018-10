Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Iris Mittenaere se révèle de semaine en semaine. Ce n’est pas les membres du jury qui diront le contraire. La jeune femme est au top du classement depuis deux semaines. Première la semaine dernière, elle s'est encore hissée à la première place cette semaine ex aequo avec Pamela Anderson La jeune femme gagne en assurance avec l’aide de son danseur Anthony Colette. Le duo a bluffé les juges et les téléspectateurs en dansant un contemporain sur Zombie. Shy’m a apprécié que la Miss lâche prise. "Depuis le début de la compétition, tu nous montres un côté solaire. Tu commences à briser la glace. J’ai envie que pour les prochaines semaines tu continues à briser cette coquille", a souligné la chanteuse. Jean-Marc Généreux a, lui aussi, été conquis par la prestation du couple. "Oui, j'achète. Sur cette performance, j'ai vu de la passion. La technique était très bien. On a vu la vraie Iris. Pour les prochaines semaines, il ne faut pas se refermer. Et tu risques de faire peur pour la compétition", a-t-il conclu.

Les notes ont été à la hauteur des commentaires des juges puisque Patrick Dupond et Chris Marques leur ont attribué un 9, Shy’m un 8 et Chris Marques un 7. Ce qui a permis à Iris Mittenaere et Anthony Colette de totaliser 33 points à l’issue de leur performance. En arrivant deuxièmes du marathon de la danse derrière Héloïse Martins et Christophe Licara, le duo a obtenu 12 points supplémentaires.