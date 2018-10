Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Prime numéro 4 de Danse avec les stars et Iris Mittenaere compte bien montrer de quoi elle est capable. La semaine dernière, elle dansait pour sa maman "la plus belle du monde" et cette semaine, elle doit révéler la femme fatale qui se cache en elle ! Alors avec son partenaire Anthony Colette, elle a travaillé toute la semaine, une samba très rythmée sur le tube des Destiny’s Child “Bootylicius”. “Je vais essayer de mettre la petite fille de côté”. Après un stage rapide au Moulin Rouge, la voilà prête à mettre le feu sur le plateau.





Chaleuuuur ! Camille Combal est en transe et il n'est pas le seul. “De l’élégance à la délinquance,” souligne Jean-Marc Généreux. “Possible finaliste,” pour Patrick Dupont. “Pas loin de la perfection,” pour Shy’m et c’est un “pari réussi” pour Chris Marques. Elle récolte de très belles notes ! Patrick Dupond (9), Shy'm (9), Chris Marques (8), Jean-Marc Généreux (8). Un total de 34 points pour Iris Mittenaere et Anthony Colette qui prennent la tête du classement.