Malgré ses multiples efforts, Anouar Toubali a été éliminé de Danse avec les stars 9 ce samedi 6 octobre. L’acteur avait pourtant convaincu Shy’m, Chris Marques, Patrick Dupond et Jean-Marc Généreux grâce à un paso doble sur le titre Bella Ciao avec sa partenaire Emmanuelle Berne. Suite à leur prestation, le duo s'est hissé à la sixième place du classement - à égalité avec l’ancienne Miss France Iris Mittenaere - mais a tout de même dû passer la terrible épreuve du face à face. Au cours de cette grande soirée, Carla Ginola et son partenaire Jordan Mouillerac ont, eux aussi, été évincés de l’aventure suite aux votes du public.

Quelques heures après son départ, Anouar Toubali est revenu sur sa participation à la neuvième saison de Danse avec les stars. "J’ai vraiment tout donné, je ne pouvais pas faire plus donc je n’ai aucun regret", peut-on lire sur son compte Instagram, sous une photo de lui et sa partenaire de danse, Emmanuelle Berne. D’ailleurs, l’apprenti danseur en a profité pour lui adresser un joli message de remerciement. "Un dernier mot pour my partner Emmanuelle Berne qui s’est battue comme une ouf pour adapter les chorégraphies pour moi, chose qui n’est pas évidente je vous l’assure ! On a bossé comme des malades ! Je t’oublierai jamais", conclu-t-il.