Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Un grand moment de télévision ! Christophe Dechavanne s’est totalement lâché sur le prime de Danse avec les stars, ce samedi. A l’issue de la prestation de Lenni-Kim et Marie Denigot sur I want you back des Jackson Five, l’animateur de TF1 est venu saluer le duo avant d’interpeller le jeune homme et lui demander : "Est-ce que tu sais danser le moonwalk ?". Lenni-Kim a, une fois de plus prouvé ses talents de danseur en réalisant parfaitement le moonwalk. Le jeune homme a ensuite demandé à Christophe Dechavanne s’il pouvait en faire autant. Ni une, ni deux, c’est avec beaucoup d’humour que l’animateur a tenté l’exercice.

Les internautes n’ont pas tardé à commenter la prestation de Christophe Dechavanne. "Christophe Dechavanne au top jusqu’au bout du générique. J’ai tellement ri", a indiqué l’un d’entre eux. Tandis qu’un autre saluait son moonwalk.



L’animateur présentait l’émission aux côtés de Sandrine Quétier ce samedi. La semaine prochaine, c’est Laurence Boccolini qui rejoindra la présentatrice sur le parquet de Danse avec les stars. Quant à la thématique, il s’agira de "Crazy night".



Neuf stars sont encore en compétition : Arielle Dombasle, Elodie Gossuin, Hapsatou Sy, Tatiana Silva, Camille Lacourt, Augustin Galiana, Joy Esther, Sinclair, et Lenni-Kim. Qui saura faire la différence ? La réponse la semaine prochaine à 21h sur TF1.