Pour cette troisième semaine de compétition, Elodie Gossuin et Christian Millette ont mis les petits plats dans les grands. Sur le dancefloor, le couple a effectué un tango sur le titre Look What You Make Me Do de la chanteuse Taylor Swift. A l’occasion de la « Crazy Night », Elodie devait relever un défi de taille : celui de finir la prestation entièrement NUE... Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a relevé le défi haut la main. A la fin de la prestation, la jeune femme s'est affichée nue, cachée par d'immenses plumes.



A la fin de la prestation, les quatre membre du jury ont tenu à féliciter l'ancienne Miss France pour cette prise de risque. "J'ai essayé de sortir tout ce que j'avais au fond de moi", a déclaré la jolie blonde avant d'écouter les remarques des juges. Si Chris Marques a jugé la technique catastrophique (il a attribué un 4 pour la technique), Jean-Marc Généreux a tenu à temporiser les propos du juge intraitable. Pour lui, crazy doit forcément rimer avec sexy. "C'était un beau défi. La choré, j'ai adoré", a-t-il avancé. Pour Fauve Hautot, la technique est à revoir. "Il faut que tu t'amuses. Essaye d'aborder la danse de manière un peu plus facile", lui conseille-t-elle.



