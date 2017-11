Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C’est le Saint Graal de Danse avec les Stars. Pour la première fois depuis le lancement de la huitième saison de l’émission, un couple a remporté un 10 ! Et pour ne rien gâcher, c’est le premier duo qui s’est élancé sur le parquet de TF1 qui a décroché la meilleure note.

Ce soir, les juges avaient un rôle bien particulier à jouer. Toute la semaine, ils ont entraîné plusieurs couples et se sont invités dans leur prestation pendant 30 secondes. Pour cette grande soirée spéciale juges, Jean-Marc Géréneux ouvre le bal. Il s’élance sur la piste de danse avec le premier duo qu'il a coaché : Lenni-Kim et Marie Denigot. "Lenni-Kim a tout donné mais je voudrais que ce jive le propulse comme une fusée", explique le chorégraphe pendant les répétitions. Dans un univers très cartoon, le chanteur canadien et sa partenaire donnent le ton de la soirée et réalisent un sans-faute artistique pour Nicolas Archambault. Ce dernier leur attribue un 10 tandis que Fauve Hautot et Chris Marques leur donnent un joli 9.

Pour les notes techniques, les juges se montrent là aussi généreux. C’est un 9 pour Nicolas Archambault et Fauve Hautot et un 8 pour Chris Marques. Lenni-Kim et Marie Denigot ont mis la barre haut et se retrouvent directement à la première place du classement. Pluie de compliments de la part des juges ! Le trio est "l'addition parfaite" pour Chris Marques et "explosif" pour Nicolas Archambault.

Revivez la prestation de Lenni-Kim et Marie Denigot :