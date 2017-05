Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Papa attentionné, Jean-Marc Généreux a publié ce lundi 8 mai sur son compte Instagram, un cliché où on le découvre au chevet de sa fille hospitalisée.

Danseur émérite, juré fantasque, Jean-Marc Généreux est également un papa-poule prévenant. Le danseur québécois qui officie dans Danse avec les Stars sur TF1 depuis le début du programme en 2011 est toujours présent pour sa fille Francesca (18 ans) atteinte du syndrome de Rett (une maladie génétique rare qui altère le développement du système nerveux et qui touche exclusivement les filles).

Ce lundi 8 mai, le juré du concours de danse de TF1 a ainsi publié une photo sur son compte instagram pour donner des nouvelles de son « petit ange » hospitalisé à l’hôpital Pierre Boucher de Longueil au Québec, suite à une crise épileptique, un des symptômes de cette maladie.

Sur le cliché, on découvre ainsi la jeune femme endormie sur son lit d’hôpital tandis que Jean-Marc Généreux est à côté d’elle. En guise de légende, le juge international a ainsi écrit : « Notre petite cocotte prend des forces. MERCI… au personnel soignant. #hopitalpierreboucher #superinfirmieresetinfirmiers #rettsyndrome #notrepetitange #beaucoupdamour »

Cette photo a bien évidemment ému les fans de Jean-Marc Généreux qui n’ont pas hésité à lui apporter leur soutien. « De tout cœur avec elle », « Bon courage à vous et à votre louloute », « Je vous envoie du courage, de l’espoir, des sourires, de la force et du réconfort », « Courage et bon rétablissement à votre princesse », pouvait-on ainsi lire dans les commentaires de la photo.